Retour des pantalons de camouflage chez les ambulanciers

Après les policiers, les ambulanciers ressortent leurs pantalons de camouflage.

Présentement, il n'y a rien qui se règle. Donc, on porte le camouflage pour lancer ce message que les paramédics ont décidé de lutter pour leur convention collective», explique Réjean Leclerc, président du Syndicat du préhospitalier, affilié à la CSN.

Les 960 paramédics d'Urgences-Santé, à Montréal et à Laval, sont sans contrat de travail depuis 2015. Les négociations stagnent et le syndicat interpelle directement le ministre de la Santé.

«Lorsqu'on nous dit à la table, les gens qui négocient au nom du ministère, que les conventions devraient se négocier à coût de zéro, à coût nul, ça fait pas sérieux. C'est impossible.» ajoute le syndicaliste.

Les ambulanciers ne sont pas en grève, mais si rien de bouge, ils prévoient limiter les services non essentiels, comme les événements sportifs et les spectacles qui nécessitent la présence d'une ambulance.

Les principaux points en litige sont les augmentations de salaire, les fonds de retraite et les charges de travail.

Frustration

Un employé rencontré sur son quart de travail parle de l'état d'esprit des troupes.

«On dirait qu'on parle à un mur de briques. On est frustrés parce que ça va bientôt faire deux ans qu'on est sans contrat de travail. On se fait dire par la population: ‘’Merci, on vous aime! Vous êtes importants. Une chance que vous êtes là! ‘’, mais d'un autre côté, nos employeurs, eux, nous offrent 0% d'augmentation », raconte Sylvain Rivard.

Le porte-parole de la partie patronale a tenu à rassurer la population.

«On ne peut pas, du jour au lendemain, faire la grève, ne plus avoir de services. Ce qu'on veut, c'est que la majorité des services qu'on offre à la population soit donnée par les paramédics», a mentionné Benoit Garneau.

L’employeur souhaite s'entendre avec le syndicat, quitte à aller au tribunal administratif du travail pour négocier les services essentiels.