Sept stations de ski familiales et abordables

Pour savourer l’hiver en famille, quoi de mieux que de dévaler les pentes de ski? Voici sept stations à proximité de Montréal, abordables et surtout agréables.

Montérégie

Ski St-Bruno

À 25 minutes du centre-ville de Montréal, cette petite montagne de 134 mètres de dénivelé est divisée en deux versants et compte 15 pistes, toutes éclairées en soirée. Tandis que le versant sud est bien tranquille avec quatre pistes et un seul télésiège triple, le versant nord fourmille d’enfants. Sept remontées (dont deux tapis magiques et deux fils à neige), deux sous-bois (dont un pour enfants) et un parc à neige comblent tant les petits que les grands.

* Tarification à l’heure disponible.

www.skisaintbruno.ca

Ski Mont Rigaud

Située à une demi-heure à l’ouest de Montréal, à la frontière de l’Ontario, on la surnomme la maternelle du ski. Desservie par une seule remontée mécanique, la montagne compte 13 pistes entièrement éclairées en soirée. Avec un dénivelé skiable de 120 mètres, on y retrouve des pistes pour tout un chacun. Tandis que la pente-école ravive les plus petits, le sous-bois du Pic-bois divertit les plus téméraires.

* Tarification à l’heure disponible.

ski.montrigaud.com

Lanaudière

Ski Montcalm

Située à Rawdon, à 45 minutes de Montréal, cette petite station de ski s’avère un bon endroit pour s’initier. La montagne dispose non seulement d’un tapis magique, mais aussi d’un télésiège bébé, qui s’élève à seulement quelques mètres du sol. Au sommet, le versant nord comporte des pistes de tous les niveaux, de même qu’un petit parc à neige et un sous-bois (La Cachette). À gauche complètement, le versant sud dispose d’une piste facile et d’une autre intermédiaire. Au total, on retrouve 24 pistes étalées sur un dénivelé skiable de 140 mètres.

*Billets de deux heures disponibles.

www.skimontcalm.com

Laurentides

Sommet Avila

Avila est la petite voisine de Saint-Sauveur. Avec son ambiance calme et son dénivelé de 188 mètres, les familles y poursuivent leur apprentissage tout en douceur. Remplaçant le tapis magique, un petit télésiège double amène les néophytes en haut de la pente-école, où ils peuvent exercer leurs virages. Prêts à explorer le sommet de la montagne? La piste Jack Rabbit comporte quelques replats, freinant les plus téméraires dans leur descente radicale. Pour les amateurs de sous-bois, le # 10 comporte de réels défis. On y retrouve aussi le plus gros parc à neige au Québec, avec plusieurs modules dont une demi-lune de dimensions olympiques.

*La pente-école est gratuite pour les 5 ans et moins.

www.sommets.com/fr/montagne-de-ski/versant-avila

Sommet Gabriel

À St-Adèle, le mont Gabriel est une montagne familiale située à deux pas de l’autoroute 15. Au total, 21 pistes s’étirent sur deux petits versants d’un dénivelé de 200 mètres. Sur le côté sud, la Westmount et la Camino del Sol se dessinent à travers un tunnel d’arbres sinueux. Sur le versant nord, la Zig Zag, la Normandin et le sous-bois l’Arcade font le bonheur des enfants. Outre la pente-école, la montagne ne dispose que d’une seule piste facile (Laframboise), fortement achalandée étant donné qu’elle donne sur le chalet principal.

*Dès février, l’abonnement de printemps vous donne un accès illimité (incluant la semaine de relâche) pour environ 65 $.

*Le tapis magique est gratuit pour les 5 ans et moins.

www.sommets.com/fr/montagne-de-ski/sommet-gabriel

Sommet Olympia

Avec ses 200 mètres de dénivelé skiable, Olympia est le petit chouchou des familles de la vallée de St-Sauveur. Pourquoi? Parce que le mont comporte de beaux défis pour tous les calibres. Tandis que le versant gauche de la montagne se caractérise par des pistes difficiles et abruptes, le centre de la montagne présente de belles pistes intermédiaires et le côté droit se compose surtout de pistes faciles. À la base, les apprentis peuvent s’exercer sur la pente-école (via le tapis magique), ou sur la pente Olympia qu’ils peuvent gravir en T-Bar. L’ensoleillement de la montagne est remarquable, surtout en fin de journée lorsque vient l’heure de savourer une bière au soleil couchant.

*Billets de quatre heures disponibles.

www.sommets.com/fr/billetterie/ski/sommet-olympia

Cantons-de-l’Est

Ski Bromont

Avec des investissements continuels et un entretien des pistes exceptionnel, la réputation de Bromont n’est plus à faire. Sur quatre versants se déploient 141 pistes, dont 87 éclairées le soir. Les débutants disposent de leur propre mont, où l’on retrouve un tapis magique et un télésiège double. Sur le versant du village, les skieurs plus avancés se réjouissent de dévaler les 385 mètres de dénivelé skiable. Maintes pistes faciles et intermédiaires font le bonheur de toute la famille, notamment le sentier du Grizzly (sur le versant du Lac), qui permet aux jeunes de s’initier au sous-bois.

* Achetez votre billet en ligne la veille pour un prix réduit.

skibromont.com

Région de Québec

Le Relais

Fondé en 1936, le Relais du Lac-Beauport est LA destination familiale dans la région de Québec. Avec son petit dénivelé de 224 mètres, il compte 32 pistes, dont 28 éclairées en soirée. Aux extrémités de la montagne, deux pistes faciles permettent de descendre tranquillement. Au centre, des pistes intermédiaires et avancées s’entrelacent. Tandis que les adultes apprécient le tout nouveau télésiège débrayable de six places, les enfants, eux, sont comblés avec deux tapis magiques (dont un pour les bouts de chou), deux téléskis simples (Poma lift) et un fil à neige. Les téméraires se réjouissent dans les quatre sous-bois et les trois parcs à neige, dont le fameux Parc District 5, qui propose plus de 20 modules sur la totalité d’une piste.

*Billets de deux ou trois heures disponibles.

www.skirelais.com