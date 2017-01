Stéphanie St-Jean en tournée à travers le Québec

À moins de trois semaines avant le début de «La Voix V» à l’antenne de TVA, la grande gagnante de la précédente édition, Stéphanie St-Jean, amorce sa tournée à travers le Québec.

C’est à Thetford Mines samedi que l’ancienne protégée de Pierre Lapointe donnera la première représentation de son tout premier spectacle solo.

La chanteuse à la voix soul et puissante prendra ensuite la route entourée de ses musiciens, sous la direction musicale de Robert Langlois. Pour le moment, 17 arrêts sont prévus dans son calendrier de tournée. Partout, elle présentera certains des succès qui l’ont menée vers la victoire, dont «Mes blues passent pu dans porte» et «Ma chambre», mais aussi d’autres classiques anglophones («Respect», «Heard it to the Though the Grapevine», «A Natural Woman»).