Surdoses: montré du doigt, Costco versera 12 millions

Face à l'épidémie d'overdoses causées par des médicaments opiacés, les États-Unis ont poursuivi le groupe d'hypermarchés Costco qui va verser près de 12 millions de dollars, et une ville américaine porte plainte contre le laboratoire pharmaceutique Purdue Pharma.

«L'an dernier, plus de 50 000 Américains sont morts de surdoses de médicaments et beaucoup à cause d'une mauvaise utilisation d'ordonnances», souligne le communiqué présentant l'accord amiable avec Costco, annoncé conjointement par des procureurs de Californie, de l'État de Washington et du Michigan.

«Au regard de cette épidémie, (...) le respect de la réglementation des pharmacies est plus important que jamais», a insisté Barbara McQuade, procureure du district est du Michigan.

Le grossiste américain Costco va payer 11,75 millions de dollars pour mettre fin aux poursuites du ministère américain de la Justice (DoJ), qui l'accuse de «laxisme dans le contrôle» des ordonnances de médicaments, selon le communiqué.

La chaîne d'hypermarchés a «joué un rôle dans l'arrivée de médicaments contrôlés sur le marché noir», en ne vérifiant pas que les médecins étaient habilités à les prescrire ou que les numéros de licence étaient valides, poursuit le DoJ.

Costco s'est engagé à dépenser 127 millions de dollars sur cinq ans pour améliorer son système de vérification des ordonnances.

La ville d'Everett, à 40 kilomètres au nord de Seattle, a par ailleurs porté plainte contre Purdue Pharma, fabricant américain du médicament Oxycontin, pour avoir laissé ce dérivé d'opium fortement addictif «se retrouver sur le marché noir et causer ainsi la crise actuelle d'opiacés» qui ravage cette municipalité de quelque 100 000 habitants.

Dans un communiqué, la municipalité affirme que Purdue «a sciemment, de façon imprudente ou négligente, fourni de l'Oxycontin à des médecins et pharmaciens suspects et ainsi permis l'arrivée illégale (de ce médicament) sur le marché noir, y compris par l'intermédiaire de mafias de stupéfiants et d'autres trafiquants».

L'Oxycontin est considéré comme pouvant pousser à tomber dans la dépendance à l'héroïne, qui mine la ville d'Everett en plus de l'épidémie d'opiacés.