Un ado de Lévis arrêté pour possession de pornographie juvénile

Un jeune homme de 16 ans, de Lévis, a été arrêté mercredi pour avoir accédé à de la pornographie juvénile et en avoir eu en sa possession.

Fait particulier, c’est une agence américaine, le National Center for Missing and Exploited Children, qui a signalé le délit à la Sûreté du Québec (SQ). L’organisme fait le lien entre plusieurs organisations policières dans le monde afin de retrouver des enfants disparus et prévenir l’exploitation sexuelle.

À Lévis, les policiers ont saisi du matériel informatique au domicile du suspect en vue d’une analyse. La SQ n’a fourni de détails ni sur le matériel en question ni sur ce qui est reproché au jeune homme.

Il a comparu mercredi au palais de justice de Québec et demeure détenu jusqu’à son enquête sur remise en liberté.