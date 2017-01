Un homme de 44 ans disparu

La police de Trois-Rivières demande l’aide du public pour retrouver Normand Paul-Hus, un homme de 44 ans qui est parti du Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières vers 18 h, mercredi.

«Normand Paul-Hus mesure 1 m 78 (5 pi 8 po), pèse 63.5 kg (140 lb), il a les yeux bruns, les cheveux poivre et sel courts et une barbichette. Il portait un manteau bleu clair et une casquette noire», a mentionné la police par communiqué.

Les autorités mentionnent que l’homme disparu devait «recevoir des soins appropriés à son état de santé» à l’hôpital.

Sa famille craignait pour sa sécurité.

La police de Trois-Rivières a érigé un poste de commandement à proximité de l’hôpital mercredi afin de récolter des indices pour le retrouver.