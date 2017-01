Un «mouvement» populaire combattra les coupes budgétaires de Trump

Robert Redford a refusé de se lancer dans des commentaires sur Donald Trump jeudi à l'ouverture du festival de Sundance mais s'est dit convaincu qu'un «mouvement» populaire combattrait les baisses de budgets promises par le nouveau président américain.

L'acteur mythique de 80 ans était interrogé sur la façon dont le cinéma serait touché par l'arrivée à la Maison-Blanche du magnat de l'immobilier, mais a répondu que la politique n'avait pas sa place au festival américain de cinéma indépendant qu'il a fondé.

«Les présidents vont et viennent. Le pendule balance d'un côté à l'autre. Ça a toujours été le cas et le sera probablement toujours», a dit la star deux fois oscarisée lors d'une conférence de presse pour lancer l'édition 2017 de ce rassemblement annuel dans les montagnes d'Utah.

«Alors nous ne nous occupons pas de politique. Nous essayons de nous en abstenir et de nous focaliser sur les histoires racontées par les artistes», a-t-il ajouté.

Sans faire de référence directe à Donald Trump, l'interprète de «L'Arnaque» ou de «Butch Cassidy and the Sundance Kid» (d'où est tiré le nom du festival) a expliqué s'attendre à des baisses de financements dans la culture et a affirmé que beaucoup craignaient que «les choses s'assombrissent».

Le républicain, qui sera officiellement investi président des États-Unis vendredi, a promis des coupes dures dans les dépenses gouvernementales.

«Les gens qui n'étaient pas intéressés (...) vont maintenant réaliser qu'ils sont directement touchés et vont s'élever», a anticipé M. Redford.

«J'espère et je pense que cela va entraîner un mouvement» pour combattre ces baisses de financements et que «les gens vont se rebeller contre ça».