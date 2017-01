TVA Nouvelles a infiltré un présumé réseau de prostitution, à Brossard, à la suite de plaintes de citoyens. Jeudi après-midi, nous avons composé le numéro de téléphone qu'on nous avait donné.

Le rendez-vous a été instantané. Quelques minutes plus tard, dans l'établissement du boulevard Taschereau où se dérouleraient les activités illégales, une femme en tenue légère nous a ouvert la porte et nous a fait entrer dans sa chambre.

«30 minutes, c'est 100 $, 1 heure, c'est 140. À moins que tu souhaites des surplus. Tu vas être gâté.»

Nous ne détaillerons pas les services sexuels offerts, car ils sont assez explicites et ne pourraient pas convenir à notre auditoire.

Nous indiquons à la femme finalement ne pas être intéressés et nous quittons les lieux.

Ce sont des citoyens qui se sont plaints des activités. Ils nous ont contactés cette semaine. On nous a même remis la carte d’affaires du présumé réseau de prostitution.

C'est le cas de le dire, on joue la carte de la discrétion. C'est écrit sur la carte «pavage uni et asphalte», mais quand on compose le numéro, la réalité est tout autre.

Après l'opération en caméra cachée, nous sommes retournés dans l’établissement en question. Personne n'a voulu répondre à nos questions.

La police dit enquêter sur la prostitution sans dévoiler le contenu de ses enquêtes. Elle invite les gens à faire des dénonciations via la ligne info azimut.