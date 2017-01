Vague d'introductions par effraction: un homme arrêté

La vague d’introductions par effraction dans les arrondissements montréalais de Rosemont-La Petite-Patrie et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension pourrait enfin être résolue. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a arrêté un individu il y a deux jours.

«Oui, il y a eu des problèmes, mais il n’y a plus lieu de s’inquiéter parce qu’on a procédé à l’arrestation de cet individu», assure le porte-parole du SPVM André Durocher.

Plusieurs pages Facebook regroupant des citoyens de ces deux arrondissements avaient fait état de vols dans les derniers mois.

La résidence de Josette St-Amour Blais dans l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension a été cambriolée la semaine dernière.

«On s’est rendu compte le matin que nos deux ordinateurs portables, une tablette et le sac d’école de ma fille avaient disparus. On ne s’est pas du tout réveillés, on s’en est rendu compte quand on cherchait le sac d’école de ma fille (...) et j’ai injustement accusé mon fils de l’avoir caché», raconte Mme St-Amour Blais.

«De façon générale c’est souvent des crimes d’opportunité ils vont sonder des portes et dès qu’il y a en a une d’ouverte ils vont rentrer», précise André Durocher.

Comment dissuader les cambrioleurs

Lorsqu’on quitte notre résidence pour une longue période, on suggère fortement de laisser des lumières allumées. Il est aussi possible de demander à un voisin ou un parent en qui on a confiance de faire des visites régulières afin de récupérer le courrier. De nombreux autres trucs se trouvent sur le site web du SPVM.

«Il y a un serrurier qui est chez moi présentement pour solidifier mes serrures et on active le système d’alarme la nuit ce qu’on ne faisait pas avant», dit Josette St-Amour Blais.

Le policier conclut en disant que toute activité louche et inhabituelle dans notre quartier doit être signalée aux policiers.