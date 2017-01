Britney Spears confirme sa romance

Britney Spears est amoureuse et ne s’en cache plus. Après avoir posté plusieurs selfies avec le danseur Sam Asghari sur son compte Instagram, elle l’a évoqué très naturellement sur CBS Radio lors de l’émission «Fast in the Morning With Nathan Fast».

Elle a confirmé l’avoir rencontré sur le tournage de son dernier clip, Slumber Party. «On tournait la scène où je marche dans le corridor pour passer la porte qui mène à la chambre et on s’est assis là, et on a attendu et attendu pendant genre 20 minutes à chaque fois. On devait littéralement être collés l’un à l’autre, donc on a été forcé de se parler », explique-t-elle.

Happy New Year 🎉🎉🎉 Une photo publiée par Britney Spears (@britneyspears) le 1 Janv. 2017 à 11h17 PST

Britney Spears a raconté ce qui semble être un véritable coup de foudre. « Il connaît mon nom, mais il ne sait pas qui je suis vraiment en tant que personne. Donc il se disait "Comment est cette fille ?" et je n’avais aucune idée de qui il était, vous savez ? On a commencé à parler de sushis et des choses que nous aimons, et on s’est dit qu’on devrait aller manger des sushis un jour... Et il a dit "Ok, je te donne mon numéro après ce truc" », a-t-elle ajouté.

Britney Spears avoue qu’elle ne l’a pas rappelé tout de suite. « J’ai gardé son téléphone et c’était tellement bizarre – cinq mois plus tard, j’ai retrouvé son numéro dans mon sac. Je me suis dit "Il est vraiment mignon. Ce mec est vraiment mignon". Alors je l’ai appelé et depuis, c’est juste une personne vraiment très drôle », a-t-elle révélé.

C’est en novembre que Britney Spears s’est affichée pour la première fois avec Sam Asghari. Elle semble déjà très amoureuse puisque la semaine dernière, elle a posté une photo de lui topless avec écrit en légende : « Amour fou pour celui-là ».