Cure de rajeunissement à la Pulperie de Chicoutimi

La Pulperie de Chicoutimi subira une bonne cure de rajeunissement. Un projet de près de 5 millions $ est dans les cartons de Saguenay pour retaper le site.

«Il faut faire des travaux très importants à la Pulperie. Tout va y passer», a expliqué le maire de Saguenay, Jean Tremblay, vendredi.

Les coûts sont élevés parce que le site est un bien patrimonial.

«Ce sont des bâtiments historiques et ce sont des bâtiments qui ont une belle valeur, mais ce sont des bâtiments qui coûtent très cher», a précisé le maire Tremblay.

Le comité exécutif de Saguenay vient d'adopter une résolution pour s'engager à payer 1 million $ sur la facture. Le reste, 2,3 millions $ seraient financés par Québec et 1,5 million $ par Ottawa. Les subventions sont demandées.

«Quatre millions de dollars de subventions. Vraiment c'est agréable, estime le maire. Ça veut dire qu'on paie seulement 20 % des réparations. Ça va bien.»

Les travaux concernent les édifices 1898 du Jardin des vestiges, le bâtiment 1921, celui de 1912 et le site même de la Pulperie. Il y aura des travaux majeurs sur les structures.

«Quand on pense aux fenêtres, quand on pense à la climatisation et quand on pense aux murs. On sait ce que ça coûte réparer une maison. Donc, ça va coûter cher.»

Mais d'autres problèmes nombreux et variés sont à corriger.

À l'édifice 1921, toiture, fenêtres et maçonnerie sont à faire. Il y a des infiltrations d'eau au sous-sol et des problèmes de renvoi des eaux usées. Les unités de climatisation ne sont plus conformes aux normes environnementales. Il faut ouvrir l'éclairage de plusieurs salles à partir des disjoncteurs des entrées électriques. La protection des collections et artefacts en dépend.

Au Jardin des vestiges et au bâtiment 1912, les murs intérieurs et extérieurs doivent être réparés. Il faut aussi éliminer la vermine. Sur le site, les travaux prévoient retaper des murs de soutènement et ajouter des caméras de surveillance.

En tout, plus d'une quarantaine de travaux sont indiqués dans l'avis de projet.

«Il y a toujours moyen de négliger un immeuble sauf qu'à un moment donné, on se retrouve devant un problème, a affirmé Jean Tremblay. Si on attend trop longtemps et que le problème surgit, il n'y aura peut-être pas de subventions à ce moment-là. Et on va être obligés de le faire.»

Depuis trois ans, entre 60 000 et 70 000 personnes visitent la Pulperie de Chicoutimi, chaque année. Saguenay espère que ces travaux augmenteront cet achalandage.

Dans les documents déposés au ministère, les prévisions parlent plutôt de 80 000 à 90 000 visiteurs par année, d'ici trois ans.