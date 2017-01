Denis Coderre souhaite aller de l’avant avec le train électrique malgré tout

Le maire de Montréal, Denis Coderre, a réitéré vendredi sa volonté que le projet de Réseau électrique métropolitain (REM) aille de l’avant.

«C’est un dossier qui est extraordinaire, important et qui doit se faire rapidement», a-t-il indiqué à Ottawa, en marge du Caucus des maires des grandes villes de la Fédération canadienne des municipalités (FCM).

D’une longueur de 67 km, ce vaste réseau électrique de transport collectif évalué à 5,9 milliards $ doit compter 27 stations réparties un peu partout à Montréal et en banlieue, incluant des arrêts au centre-ville, à l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau, dans l’ouest de l’île et à Brossard, en Montérégie, dans l’axe du nouveau pont Champlain.

Vendredi, le Bureau d’audience publique sur l’environnement (BAPE) doit déposer son rapport sur le projet de train électrique léger sur rail de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

Le maire de Montréal a rappelé que c’était un processus consultatif. Sa position envers le projet ne changera pas avant d'avoir tout analyser.

«[Dans le mot] BAPE, A veut dire "audience", a déclaré M. Coderre. Ça ne veut pas dire "achalandage". Je vais attendre de lire [le rapport]. C'est un dossier qui est important. On parle de transition énergétique. On parle également de développement durable. On parle ici d'un réseau électrique métropolitain.»

Le maire est d’avis qu’il d’agit du «projet le plus important des 50 dernières années. C'est le véritable legs du 375e anniversaire de Montréal [et] du 150e (du Canada) puisqu’il va y avoir de l'argent du gouvernement fédéral».

Si tout se déroule comme prévu, les travaux débuteront au printemps 2017 pour être complétés vers la fin de 2020.

«Nous avons besoin de ce projet et nous allons tout faire pour que ça fonctionne [...] On doit commencer ce projet le plus rapidement possible si on veut l’avoir pour 2020», a-t-il ajouté.

Selon M. Coderre, «non seulement la Caisse est à l’écoute, mais elle a de l’expérience».