Départ du chef des finances et hausse des prévisions chez Amaya

L’entreprise montréalaise de jeux en ligne Amaya a annoncé vendredi le départ prochain de son chef des finances, Daniel Sebag.

À l’emploi de la compagnie depuis 2007, M. Sebag a fait savoir qu’il prendra sa retraite cette année dès que l’entreprise aura trouvé son remplaçant.

«Il a guidé la croissance d'Amaya avec passion et dévouement pour en faire un chef de file mondial dans le secteur du jeu et pour lui assurer un avenir brillant», a souligné Divyesh (Dave) Gadhia, président du conseil d'administration.

Par ailleurs, l’entreprise a fait une mise à jour de ces prévisions et s’attend d’ailleurs à ce que «2016 soit une année record sur le plan des produits d'exploitation pour Amaya».

«Nous avons obtenu des résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre dans notre segment casino, nous avons mis en place un programme d'excellence opérationnelle et nous sommes parvenus à lancer à nouveau nos produits au Portugal», a ajouté Rafi Ashkenazi, chef de la direction.

L’entreprise estime que les revenus de l’exercice se situeront entre 1,153 milliard $ US et 1,158 milliard $ US. Quant au bénéfice net ajusté, il sera entre 364 millions $ US et 374 millions US, comparativement aux précédentes estimations (344 millions $ US et 354 millions $ US).

Amaya est un leader mondial du poker, avec des entreprises et des marques comme PokerStars, Full Tilt, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour et Asia Pacific Poker Tour (jeux et des tournois de poker en ligne, compétitions de poker en direct, salles de poker, émissions de poker à la télévision et sur le web).