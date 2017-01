Dévoilement de la programmation du Rikifest

La cinquième édition du RikiFest – une grande fête hivernale qui se déroule à Rimouski – mise cette année sur la consolidation de ses activités plutôt que sur la nouveauté.

Néanmoins, une course nordique et de raquettes et une nouvelle soirée électro s'ajoutent à la programmation de ce festival qui se déroulera durant quatre fins de semaine, du 28 janvier au 18 février.

Les festivaliers pourront encore une fois cette année assister à la fameuse course de canot à glace, la seule en eau salée du Québec. Vingt-cinq équipes ont déjà confirmé leur présence. Le parcours n’est pas encore dévoilé, puisqu’il pourrait changer selon la météo du jour. Les spectateurs sont toutefois attendus pour le départ au port de Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent.

Tout en buvant du vin chaud, les Rimouskois pourront profiter de différentes activités au parc de la Gare, en plus de regarder des sculpteurs sur glace à l’œuvre.

Le rallye sur neige sera également de retour au centre-ville, dans le stationnement du pavillon agricole. Déjà 12 véhicules sont inscrits, dépassant ainsi la marque de l’an dernier.

L'organisation est convaincue que le public sera au rendez-vous, malgré les aléas de la météo. «Pour l’achalandage, on vise le 4000 [personnes]. On parlait de 3600 personnes pour l’an dernier, donc on espère augmenter d’une dizaine de pour cent», explique le directeur de l’événement Damien Morandi.