George H. W. Bush respire seul, a regardé l'investiture de Trump

L'ancien président américain George H. W. Bush, hospitalisé depuis presque une semaine au Texas à cause d'une pneumonie, respire seul après le retrait vendredi matin de l'assistance permanente dont il bénéficiait, a indiqué un porte-parole Jim McGrath, dans un communiqué.

«Le président Bush reste dans un état stable (...). Il a été extubé ce matin et respire bien par ses propres moyens, avec un minimum d'assistance respiratoire», a expliqué M. McGrath. «Il est à l'aise et regarde la couverture de l'investiture avec Mme Bush, leur fils Neil et leur belle-fille Maria».

Il a ajouté que le président, âgé de 92 ans, restait en observation dans le service des soins intensifs de l'hôpital Méthodiste de Houston.

Son épouse Barbara, 91 ans, avait été hospitalisée mercredi parce qu'elle toussait. M. McGrath avait déjà indiqué jeudi qu'elle se sentait «1.000% mieux».

«Elle continue d'aller mieux et passe du temps avec son mari. Elle devrait rester à l'hôpital ce week-end par précaution», a-t-il fait savoir vendredi.

Le républicain avait succédé à Ronald Reagan pour un seul mandat, de 1989 à 1993. Son fils aîné George W. Bush a été président de 2001 à 2009, et son second fils Jeb a été candidat aux primaires républicaines pour l'élection de 2016.