La Fondation Il était une fois parraine Nathalie Nolet

La communauté de Victoriaville se mobilise pour venir en aide à une mère de famille condamnée par un cancer.

La détermination de Nathalie Nolet à vaincre la maladie a convaincu la Fondation Il était une fois de la parrainer pour la prochaine année.

«Je veux voir mes enfants grandir et être là pour les soutenir. Je veux être présente à leur mariage et avoir des petits enfants à gâter!» nous confie la mère de quatre enfants âgés entre 8 et 16 ans.

La vie de la famille Nolet-Porter est complètement chamboulée depuis le diagnostic reçu par Nathalie en août 2015. Un cancer du sein au stade 4, qui s'est propagé aux os, ne lui laisse aucune chance de survie selon les médecins.

«On m'a dit qu'il n'y avait pas de traitement possible, mais moi j'ai décidé de foncer», ajoute-t-elle.

Yan Nolet, son conjoint, son complice de tous les jours, préfère aussi garder espoir.

«Si le cancer ne disparaît pas, il faut l'endormir pour des années, des années... c'est ce qu'on veut faire.»

L'admiration et la peur habitent les enfants.

«Même si elle a mal, elle reste positive. Lorsqu'elle vient nous réveiller, elle est toujours heureuse!» nous confie Noémie.

Les sanglots dans la voix, Shawn, 10 ans, s'exprime comme un grand: «Ma maman se bat pour sa vie. Je l'aime, c'est mon modèle».

Le rire est source de réconfort dans la famille. Leur joie de vivre a séduit la Fondation il était une fois.

«Nous sommes tombés en amour avec eux, ils ont un désir profond de s'en sortir, mais ils manquent d'outils. Nous sollicitons le public pour faciliter leur quotidien», explique Maxime Lamontagne, président de la Fondation.

La maladie a un prix. Nathalie a modifié drastiquement son alimentation et la seule facture des légumes biologiques s'élève à plus de 1000 $ par mois. En plus des traitements québécois, Nathalie s'est aussi tournée vers une médication étrangère. Sans revenus additionnels, elle pourrait être contrainte de tout arrêter.

«Il y a de belles histoires de personnes à qui on donnait seulement six mois à vivre et qui sont encore en vie! Pourquoi pas moi?» se dit Nathalie.

Le 18 mars prochain, le public est invité à prendre part à un souper-bénéfice au profit de la famille au complexe Sacré-Cœur de Victoriaville.

Pour que l'histoire de Nathalie puisse s'écrire sur encore plusieurs pages, «ma maman est formidable!» a conclu Eyden, 8 ans, une fillette qui souhaite plus que tout de grandir aux côtés de sa maman.