La première danse de Donald et Melania

Le 45e président des États-Unis et la première dame ont fait étalage de leurs talents de danseurs lors du bal d’inauguration, à Washington.

C’est sur une reprise de la chanson «I did it my way» de Frank Sinatra que Donald et Melania Trump ont performé devant un parterre bondé.

Trump s’est même permis de pousser la note pendant la performance.

Certains internautes ont toutefois trouvé l'exercice difficile à regarder...

Trump and his wife dance like them hate each other — Gavrielle✨ (@Gabbiiiroc) 21 janvier 2017

Have you ever watched an inappropriate movie with your parents and felt super uncomfortable? That's how I feel watching Trump dance. — Naomi (@NaomiBelay01) 21 janvier 2017