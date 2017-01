Le père-grand-père incestueux jugé coupable

Celui qu’on appelle le père-grand-père incestueux de Val-des-Monts a été déclaré coupable aujourd’hui de quatre des six chefs d’accusation qui pesaient contre lui.

Jacques Roger Lesage était accusé d’inceste et d’attentat à la pudeur sur ses trois filles, des agressions à répétition qui se sont déroulées entre 1972 et 2004. Les quatre chefs pour lesquels il a été reconnu coupable concernent deux de ses filles, soit Lucie et Nathalie.

L’homme de 79 ans, dont le procès se tenait au palais de justice de Gatineau, a mis enceinte sa fille Lucie à trois reprises, dont la première fois, lorsque celle-ci était une adolescente de 13 ans.

Une preuve d’ADN déposée en procès avait permis d’établir que Lucie avait bel et bien mis au monde trois enfants de son propre père.

Lesage n’a toutefois pas été jugé coupable dans le cas de sa troisième fille, Chantale.

À la demande des trois sœurs, dont on a salué le courage, l’identité de leur père agresseur a pu être rendue publique.

Cette sordide histoire d'inceste connaît donc son dénouement au deuxième jour des délibérations du jury.