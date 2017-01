Les employés du MTQ veulent un accès aux bornes de recharge

Il existe une borne de recharge de véhicules électriques pour la flotte du ministère des Transports, notamment au stationnement du centre de services sur le boulevard Pierre-Bertrand à Québec, mais les employés n’y ont pas accès pour leur véhicule personnel.

La situation choque le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ). Il considère que le MTQ manque de cohérence, d’autant plus qu’il se fait maintenant appeler le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports.

«On est l’un des plus gros producteurs d’électricité au monde et il faudrait donner l’exemple auprès des 500 000 employés de l’État, argumente le président du SFPQ, Christian Daigle. On devrait au moins pouvoir utiliser les bornes nous-mêmes à l’interne, pour mousser l’utilisation des véhicules électriques.»

Le MTQ n’a pas été en mesure de répondre aux questions de TVA Nouvelles.