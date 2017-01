Les paramédics syndiqués auprès de la CSN votent pour la grève

Les paramédics, répartitrices, répartiteurs et employés de soutien membres de la Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN ont voté à 90 % pour le recours à la grève afin de mettre de la pression sur la partie patronale dans le cadre des présentes négociations pour une nouvelle convention collective.

«Dès les prochains jour, nous émettrons les premiers avis de grève, a expliqué vendredi le vice-président de la FSSS-CSN, Dany Lacasse. Je salue la détermination des travailleuses et des travailleurs. Faire la grève n'est jamais une partie de plaisir. C'est le recours ultime dont nous disposons. Nous souhaitons toujours un déblocage rapide nous permettant de conclure une entente et notre équipe de négociation est pleinement disponible pour ce faire.»

Le syndicat demande l’intervention du ministère de la Santé et des Services sociaux dans les négociations, soulignant qu’aux tables de négociation, les employeurs martèlent qu'ils ne peuvent répondre aux priorités en l'absence de mandats en ce sens de la part du ministère.

«Nous sommes allés le plus loin que nous le pouvions sur l'ensemble des dispositions normatives de la convention, a affirmé pour sa part le responsable du secteur préhospitalier de la FSSS-CSN et membre du comité national de négociation, Jean Gagnon. Les enjeux qui demeurent sur la table interpellent directement le ministère, qu'il s'agisse des salaires, de la retraite ou encore de la diminution de la charge de travail et l'abolition des horaires de faction (7/14) qui sont source d'iniquité entre les régions du Québec en termes de couverture et de temps de réponse.»

La FSSS-CSN compte environ 3600 membres dans le secteur préhospitalier au Québec.