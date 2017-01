Les policiers de Gatineau insatisfaits de leur délai de réponse

Les policiers de Gatineau ont mis trop de temps pour répondre à l’appel d’urgence qui a mené à la découverte du corps d’une octogénaire, mercredi. Une enquête a été ouverte pour expliquer ce délai «insatisfaisant».

Victime d’un meurtre, la femme de 83 ans a été retrouvée sans vie 30 minutes plus tard dans sa demeure après qu’un citoyen eut appelé le 911. Un manque de véhicules de patrouille disponible est à l’origine du délai, a indiqué le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) vendredi.

«Nous sommes insatisfaits de notre délai de temps de réponse, a dit à l’Agence QMI le porte-parole du SVPG, Jean-Paul Le May. Nous voulons maintenir de hauts standards de qualité dans nos interventions policière.»

Le SPVG a annoncé vendredi qu’il a ouvert une enquête interne pour connaître les raisons du délai de temps de réponse visant cet appel.

M. Le May a indiqué qu’il était trop tôt pour dire si la victime aurait pu avoir la vie sauve si les autorités étaient arrivées plus tôt. «Notre enquête est en cours. On va tenter de déterminer la chronologie des événements», a-t-il dit, précisant que les autorités ne savaient pas encore si le meurtre avait été commis avant ou après l’appel.

Suspect «agité»

Mercredi, les policiers ont reçu un appel d’urgence durant l’heure du midi d'un citoyen signalant la présence d’un homme «agité» au comportement «louche», qui se trouvait dans le secteur sur le boulevard de la Cité-des-Jeunes. Trente minutes plus tard, la victime a été retrouvée dans sa résidence située sur cette avenue, ainsi que le suspect.

Jean-François Dupuis, âgé de 21 ans, de Gatineau, fait face à une accusation de meurtre au deuxième degré. Une évaluation psychiatrique a été ordonnée pour déterminer s’il est apte à subir son procès.

Il n’y avait aucun lien de parenté entre le suspect et la victime. Les autorités tentent toujours de déterminer les circonstances et le motif du meurtre.