Six personnes retrouvées vivantes après le passage de l'avalanche

Les pompiers ont localisé six personnes encore en vie dans l'hôtel Rigopiano, plus de 40 heures après l'avalanche qui l'a dévasté, a-t-on appris vendredi auprès des autorités.

«Il y a six personnes retrouvées vivantes et ils sont en train de les extraire», a déclaré à l'AFP Federica Chiavaroli, sous-secrétaire d'État italienne à la Justice et présente au QG des secours à Penne, à une quinzaine de kilomètres en contrebas de l'hôtel.

Luca Cari, porte-parole des pompiers italiens, a lui aussi confirmé qu'au moins 5 survivants avaient été localisés.

Le premier contact a eu lieu peu après 11H00 (10H00 GMT) et les pompiers ont pu parler à plusieurs reprises avec ces personnes qui se trouveraient encore sous les décombres.

Plusieurs hélicoptères ont été appelés pour les conduire dès que possible à Pescara, la principale ville de la région sur la côte.

Une trentaine de personnes étaient portées disparues dans cet hôtel à flanc de montagne près de Farindola, dans les Abruzzes, enseveli mercredi après 17H00 (16H00 GMT) par une avalanche, peu après une série de fortes secousses sismiques d'une magnitude de 5,2 à 5,7 dans la région voisine d'Amatrice.

Jusqu'à présent, les secours avaient trouvé deux survivants et deux corps.

