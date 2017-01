Marianne Fortier dans un clip de Cœur de pirate

Cœur de pirate a choisi de faire confiance à deux jeunes acteurs québécois pour promouvoir sa chanson «Undone». Le clip de la pièce qui se retrouve sur son plus récent album, «Roses», met en vedette Marianne Fortier et Aliocha Schneider.

Ces derniers tentent des rapprochements, cherchent une union, mais sans succès. Colorée, l’œuvre jouit de la touche artistique de Vallée Duhamel qui en signe la réalisation.

Il s’agit du cinquième vidéoclip de Béatrice Martin en lien avec l’album «Roses», elle qui a fait de même pour «Crier tout bas», «Oublie-moi (Carry On)», «Drapeau blanc» et «I Don’t Want To Break Your Heart».

L’auteure-compositrice-interprète de 27 ans est actuellement en tournée au Québec. Elle est également attendue à Toronto au début de février.

Plus tôt cette semaine, Cœur de pirate a publié sa première chronique sur le site Vice.com où elle parle de l’intimidation et de l’anxiété auxquelles elle a été confrontée.