Poutine ne regardera pas l'investiture de Trump

Le Kremlin a affirmé vendredi que Vladimir Poutine ne prévoyait pas de suivre l'investiture de Donald Trump, qui devient vendredi le 45e président des États-Unis après une campagne au cours de laquelle sa proximité avec le président russe a été souvent évoquée.

«Je ne pense pas qu'il prévoit de regarder (la cérémonie d'investiture) en direct, il s'agit quand même d'un événement à la durée assez longue», a déclaré à la presse le porte-parole du président Poutine, Dmitri Peskov.

La cérémonie d'investiture de Donald Trump sera diffusée en direct par la chaîne russe d'informations en continu Rossiya 24.

Le président américain élu Donald Trump n'a jamais caché sa sympathie pour Vladimir Poutine et s'est longtemps montré réservé sur la thèse des services de renseignement américain d'une ingérence russe à son profit dans l'élection du 8 novembre.

Le 11 janvier, il a reconnu pour la première fois que la Russie était à l'origine des piratages informatiques du parti démocrate, ce que Moscou dément fermement.

Sous le mandat du président américain sortant Barack Obama les relations entre Moscou et Washington se sont fortement dégradées, atteignant leur plus haut niveau de tension avec l'annexion par la Russie en 2014 de la péninsule ukrainienne de Crimée, suivie d'un conflit entre Kiev et séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine.