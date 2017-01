Turcot, Jacques-Cartier et autoroute 520 au menu du weekend

Les automobilistes désireux de se rendre au centre-ville de Montréal au cours de la fin de semaine devront se méfier de l’échangeur Turcot et du pont Jacques-Cartier.

Du côté de Turcot, la nouvelle route 136 sera complètement fermée à la circulation à partir de vendredi 23 h 30, et ce, jusqu’à lundi 5 h, en direction du centre-ville.

Les conducteurs arrivant des autoroutes 15 et 20 et désireux d’atteindre le coeur de la métropole devront donc se rabattre sur l’autoroute 15 Sud, puis l’autoroute Bonaventure et, enfin, la rue Duke.

Cette fermeture est rendue nécessaire par les travaux de démolition de l’ancienne autoroute 720 Est, qui doivent se poursuivre jusqu’au printemps 2017.

Par ailleurs, le pont Jacques-Cartier sera complètement fermé dans les deux directions samedi, entre minuit et 4 h du matin. Puis, une voie demeurera entravée vers la Rive-Sud samedi, de 4 h à 18 h, et dimanche, de 6 h à 18 h. Le reste du pont sera ouvert à la circulation.

Cette fermeture permettra de poursuivre les travaux de remplacement des appareils d’appui et de membrures d’acier qui se trouvent sous le pont.

Enfin, l’autoroute 520 Ouest sera complètement fermée samedi, de 7 h à 15 h, aux automobilistes entre la sortie vers l’autoroute 13 et l’entrée de l’aéroport. Le détour se fera par la voie de service de l’autoroute.