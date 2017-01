Un Californien harcèle des employés fédéraux avec 3000 appels

Un Californien a été jugé coupable jeudi de harcèlement envers des employés fédéraux pour avoir passé plus de 3000 appels téléphoniques dans lesquels il proférait grossièretés et menaces.

Kulwant (Ken) Singh Sandhu, 56 ans, a notamment laissé quelque 350 longs messages téléphoniques à des employés de l'Agence de réglementation boursière américaine (SEC) à Washington, ont indiqué les autorités.

«Beaucoup des appels et messages téléphoniques de M. Sandhu étaient des tirades pleines de grossièretés qui demandaient que le personnel de la SEC et d'autres soient, entre autres, raflés, pendus publiquement, soumis à des simulacres de noyade (water-boarding), brûlés vifs, abattus, explosés par des obus», etc, a commenté le procureur fédéral Phillip Talbert dans un communiqué.

M. Sandhu, jugé coupable après un procès de trois jours, et dont les motivations restent inconnues, risque deux années de prison et une amende de 250 000 dollars.