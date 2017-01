Un récidiviste sexuel violent meurt en détention à l’Établissement de Port-Cartier

Roger Ernest Roberge, un détenu de l’Établissement de Port-Cartier, est décédé mercredi, a annoncé Service correctionnel Canada, vendredi.

«Au moment de son décès, M. Roberge, âgé de 66 ans, purgeait depuis le 24 juillet 2014, une peine de 2 ans et 9 mois pour agression sexuelle, actes indécents et défaut de se conformer à une ordonnance de surveillance», a indiqué l’agence fédérale.

Les circonstances de son décès n’ont pas été précisées.

Roberge était un récidiviste en matière de crimes sexuels. En 2013, il avait complété une sentence de 12 ans et 30 jours pour une affaire de séquestration et d’agression sexuelle survenue en 2001.

En avril 2013, après sa libération de l’Établissement de l’Atlantique, à Renous, au Nouveau-Brunswick, un pénitencier à sécurité maximale, la police de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, avait publié sa photo et un avis «dans l’intérêt de la sécurité publique» à son sujet.

«Roberge est un délinquant sexuel reconnu coupable de violence, peut-on lire dans un communiqué datant du 12 avril 2013. La police de Saint John [Saint-Jean] considère Roberge comme étant un homme ayant un risque élevé de récidive sexuelle et de violence contre les femmes et toutes autres personnes vulnérables. Roberge sera résidant dans la région [...] et sera suivi par l'Unité de protection de la famille de la police [...].»

En août 2013, c’est la police de Halifax qui a lancé le même genre d’avis lorsque Roberge s’est déplacé de Saint-Jean à Halifax.

Puis, en décembre de la même année, l’homme a été arrêté dans la région de Halifax pour avoir intimidé et forcé un autre homme à s’adonner à des actes sexuels avec lui. En août 2014, incarcéré, Roberge a tenté de violer un autre détenu.

Roger Roberge avait une série d’autres crimes violents à son actif commis au fil des ans depuis la fin des années 1960.

En 2016, la Commission des libérations conditionnelles du Canada a refusé une demande de libération conditionnelle soumise par Roberge relativement à ses crimes les plus récents, le jugeant toujours à haut risque de récidive.