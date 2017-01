Une belle expérience de football aux États-Unis pour ces adolescents

Cinq adolescents du Saguenay-Lac-Saint-Jean iront représenter le Canada lors d’un match de football contre de jeunes étoiles américaines en Floride.

«Mon seul but était de faire Équipe Québec et là, on m'apprend que je fais Équipe Canada? J'étais très content. C'était fou, c'était vraiment fou», s’exclame Charles-Lee Alarie-Tardif, un joueur de ligne défensive de 16 ans des Mustangs de L'Odyssée Lafontaine-Dominique Racine.

Des propos repris presque mot pour mot par son coéquipier Grégoire Martin, un porteur de ballon de 17 ans. «Faire Équipe Canada, c'est vraiment un surplus pour moi», explique-t-il.

Philippe Lavoie, d'Alma, William Desgagnés, de Chicoutimi et Charles-Emile Bouchard, de St-Prime sont les trois autres joueurs de la région à avoir été retenus.

Leurs deux équipes vont se mesurer à deux formations étoiles de moins de 19 ans des Américains à Orlando, samedi le 28 janvier, la même fin de semaine que le Pro Bowl de la NFL.

Charles-Lee, qui affrontera des rivaux de 19 ans, sera véritablement sur la ligne de feu.

«Les Américains ont la réputation d'être énormes», concède-t-il. «J'ai regardé les alignements des années antérieures et ce sont souvent des 6 pieds 5 pouces, 285 livres...Moi je ne fais que 6 pieds et 235 livres...Mais je prends ça comme un défi.»

Les cinq athlètes passeront cinq jours en Floride. Des pratiques quotidiennes de 3 heures, suivies de rencontres, de bains de glace, de sauna... comme les professionnels!

Les entraîneurs des équipes canadiennes proviennent du milieu universitaire, entre autres Glen Constantin, de l'Université Laval.

«Il va nous diriger comme si nous étions universitaires», précise Alarie-Tardif, dont le frère Vincent s'aligne avec le Rouge et Or.

«Il va nous donner les points techniques qu'il donne à ses joueurs. Ca va nous permettre de progresser!»

Leur entraîneur chez les Mustangs, Maxime Poulin, admet que la sélection de cinq jeunes issus du Saguenay-Lac St-Jean est une belle façon de souligner le sérieux des programmes de football de la région.

«On a mis beaucoup d'efforts à recruter des entraîneurs, à se perfectionner», dit-il. «Pour tous ces jeunes, c'est l'occasion de se faire des contacts en prévision des rangs collégiaux et mêmes universitaires.»

Toutefois, avant d'envisager la suite de leur carrière au cégep, peut-être à l'université ensuite, les deux athlètes veulent d'abord battre les Américains sur leur terrain.

«On entend souvent dire que les Américains sont excellents. C'est l'occasion de voir où on se situe», clame Martin.

«Les Américains, les Américains...Moi je suis Canadien et je vais leur montrer de quel bois on se chauffe», conclut son coéquipier.