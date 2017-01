Saisie d'une drogue 100 fois pire que le fentanyl

Aux prises avec un immense problème de surdoses de drogue en 2016, la ville de Vancouver ne semble pas être au bout de ses peines alors qu’une substance 100 fois plus puissante que le fentanyl a été saisie dans la métropole de la Colombie-Britannique.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a indiqué, jeudi, qu’une série de perquisitions menées au cours des derniers mois a permis de mettre la main sur un petit sachet contenant une substance blanche. Des tests en laboratoire ont confirmé qu’il s’agissait de W-18, un opiacé synthétique 100 fois plus puissant que le fentanyl et 10 000 fois plus puissant que la morphine.

La drogue a été saisie en compagnie d’autres stupéfiants plus classiques, incluant de l’héroïne, de la cocaïne et du crystal meth, toutes prêtes à être vendues dans la rue.

Interdit au Canada

Le W-18 a été interdit au Canada en juin 2016.

«Cette saisie confirme que les utilisateurs de drogues peuvent n’avoir aucune idée de ce qui leur est vendu. Ils doivent donc suivre les mesures nécessaires pour éviter de prendre une décision potentiellement mortelle», a fait valoir le commissaire adjoint Bill Fordy, de la GRC.

En 2016, 914 personnes sont décédées d’une surdose de drogue dans la province de l’ouest, un nombre qui a presque doublé en une seule année. La consommation, volontaire ou non, de fentanyl a eu un effet monstre sur le nombre de décès, peut déjà avancer le gouvernement, qui dévoilera en mars le nombre de décès directement lié à cette drogue.

Une étude de Santé Canada paru au courant de l’année a démontré que jusqu’à 20% de l’héroïne vendue dans la rue et 5% de la cocaïne étaient contaminées avec du fentanyl.