«Yolocaust» : un artiste ridiculise le manque de respect de certains

Un artiste satirique allemand a décidé de mettre en lumière le comportement souvent irrespectueux de visiteurs du mémorial de l’Holocauste, à Berlin.

Appelée «Yolocaust», un jeu de mots tiré de l’expression «YOLO (You Only Live Once), cette oeuvre de l’artiste Shahak Shapira superpose les clichés déplacés que des individus ont publiés sur les médias sociaux avec des images fortes montrant des victimes des camps d’extermination nazis dans des charniers.

L’objectif : témoigner du manque de respect et de l’attitude frivole de certains dans un site dédié au recueillement.

«Aucun événement historique ne se compare à l’Holocauste. C’est à vous de savoir comment vous comporter dans un endroit soulignant la mort de 6 millions d’êtres humains», explique Shapirasur yolocaust.de.

Shapira offre tout de même une chance aux tristes «vedettes» de ses oeuvres de les retirer de son site si jamais «elles ressentaient soudainement le regret d’avoir publié une telle photo sur le web».