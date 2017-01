Des Canadiens en route pour Washington refoulés à Lacolle

Un groupe de six Canadiens et deux Français a été refoulé au poste-frontière de Saint-Bernard-de-Lacolle vendredi alors qu’il se rendait à Washington.

Parmi les personnes refoulées se trouvaient des Montréalais qui comptaient participer à la grande «Marche des femmes» qui s’est tenue samedi après-midi dans la capitale américaine.

Les douaniers ont prévenu les jeunes gens que s’ils retentaient de passer aux États-Unis durant la fin de semaine, ils seraient arrêtés.

Sasha Dyck a expliqué au quotidien The Guardian que le groupe de huit personnes avait expliqué aux agents américains le but de leur voyage.

«Nous avons dit que nous allions participer à la «Marche des femmes» de samedi. Ils nous ont répondu qu’il fallait que nous descendions du véhicule», a-t-il expliqué.

Un interrogatoire de plus de deux heures s’en est suivi selon lui. Leurs véhicules ont été fouillés et leurs téléphones intelligents examinés. Leurs empreintes digitales ont été prises et les douaniers les ont pris en photos.

Les deux Français du groupe se sont fait refuser l’entrée du territoire et les agents les ont prévenus qu’il leur faudra un visa pour visiter les États-Unis à l’avenir.

«Puis ils nous ont dit de rentrer chez nous et nous ont prévenus que si nous essayions de repasser la frontière, nous serions arrêtés. Et ça été tout. Ils n’ont jamais justifié leur refus», a fait savoir Sasha Dyck.

D’autres voyageurs partis de Montréal ont expliqué au quotidien britannique avoir subi un traitement similaire et avoir été refusés au poste de Saint-Bernard-de-Lacolle vendredi.