Des légumes bons pour la santé et le portefeuille

Il n’est pas toujours facile de maintenir une alimentation équilibrée en plein hiver, surtout lorsque les produits frais à coûts abordables se font rares.

Il existe pourtant une très grande variété de fruits et de légumes frais que l’on trouve en quantité et à bon prix pendant la saison froide, il suffit de s’intéresser aux aliments «de saison».

Les produits saisonniers, en plus d’être accessibles, sont plus frais, contiennent plus de nutriments, et sont meilleurs au goût.

Voici quelques légumes à mettre dans votre assiette, comme le rapporte le réseau CNN dans sa capsule «Health Minute» (voir la vidéo ci-dessus).

Les légumes racines

Les légumes racines, comme le navet, la carotte, le panais et la patate douce se trouvent en quantité dans les supermarchés, mais sont souvent mal-aimés. Ils se cuisinent pourtant de multiples façons : en rôtis, en soupes et en ragoûts.

La verdure

S’il est possible de se procurer de la laitue à longueur d’année, il existe également d’autres aliments verts comme le chou, et le kale, qui sont une source élevée d’antioxydants. Ces légumes verts contiennent également du calcium et sont une bonne source de fer et de vitamine B9 (folates).

Les courges

Les courges d’hiver, comme la courge musquée ou poivrée, peuvent être cuisinées de multiples façons. Elles sont une source importante de vitamine A et de potassium.



Le citron!

Le citron est techniquement disponible à longueur d’année, et est aussi frais en hiver qu’en été.

Cet agrume est riche en vitamine C, en vitamine A ainsi qu’en fibres, et ne coûte pas grand-chose.

Les négligés...

Le fenouil, la pomme grenade et les choux de Bruxelles font aussi partie de ces légumes d’hiver qui sont bons pour la santé, mais également pour le portefeuille.