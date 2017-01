Félix-Antoine Tremblay: «Ma mère, c’est une battante»

Félix-Antoine Tremblay est connu pour ses rôles à la télé, mais aussi pour ses noeuds papillon de son entreprise Monsieur Phoenix. Et c’est avec générosité qu’il organise chaque automne, depuis trois ans, le défilé-bénéfice Monsieur ANEB pour aider les gens ayant des troubles alimentaires.

Son engagement au sein d ’ANEB coule de source pour lui, puisque le jeune homme a été témoin des dégâts qu’ont causés les troubles alimentaires chez sa mère. Si aujourd’hui celle-ci se porte mieux, il continue néanmoins de s’impliquer afin de démystifier les tabous entourant cette réalité. I l nous raconte son histoire.

Félix-Antoine, vous faites preuve d’un bel engagement auprès d’ANEB. Quelles sont les raisons de votre implication dans cet organisme?

Avant mon engagement, j’allais à leurs événements avec mon amie Catherine Brunet, qui est l’une de leurs porte-paroles. Chaque fois, ça réveillait quelque chose en moi parce que ma mère a souffert d’anorexie et de boulimie. J’ai donc grandi en étant témoin de ce problème. En participant aux événements de l’ANEB, j’ai réalisé que je n’étais pas le seul à avoir vécu ça. Puis en faisant connaissance avec les gens de l’organisme, j’ai pu constater le soutien qu’ils apportent aux personnes qui souffrent d’anorexie et de boulimie ainsi qu’à leur entourage. J’ai eu envie de faire quelque chose, moi aussi.

Comment se porte votre mère aujourd’hui?

Ma mère va mieux, même si c’est un combat de tous les jours. Avant de m’impliquer en créant l’événement Monsieur ANEB, j’ai eu de grosses discussions avec elle sur sa maladie et sur la façon dont elle l’a vécue. Ces échanges, quoique toujours très sensibles et délicats, ont répondu à plusieurs de mes interrogations. Aujourd’hui, ma mère est capable de nommer les choses, ce qui est un grand pas.

À quel âge avez-vous su que votre mère souffrait de troubles alimentaires?

Du plus loin que je me souvienne, j’en ai toujours été un peu conscient, mais jeune, je ne me posais pas trop de questions, car je ne connaissais pas ça.

Il n’y avait pas beaucoup de ressources pour vous aider?

À l’époque, les services étaient moins développés et moins connus... Il y a aussi quelque chose de caché et de tabou concernant les troubles alimentaires, alors qu’en réalité c’est une maladie mentale, au même titre que la dépression, une dépendance au jeu, à l’alcool, etc. C’est une maladie qui doit être soignée. En vieillissant et en assistant à des conférences avec les gens de l’ANEB, j’ai compris bien des signaux d’alerte qui auraient pu – quoique j’étais jeune – m’aider à m’en rendre compte.

À quel moment en avez-vous parlé avec votre mère pour la première fois?

Ç’a toujours été très dur d’en parler avec elle. Adolescent, je me rappelle lui avoir dit que j’étais inquiet pour elle. Cependant, ce n’est que depuis deux ou trois ans que je réussis à en parler avec elle. J’étais inquiet pour ma mère et je sais que c’est ce qui lui fait mal aujourd’hui, de savoir que j’ai eu peur pour elle. D’ailleurs, de savoir que j’ai été conscient de sa maladie doit lui faire vivre un énorme sentiment de culpabilité et de gêne... Mais je ne lui en veux pas du tout et j’ai toujours été proche d’elle. Cependant, c’est difficile d’aider quelqu’un quand tu n’as pas les ressources et de ne pas pouvoir l’aider autant que tu le voudrais.

On copie souvent nos modèles. Avez-vous cru, à un moment ou à un autre, que les comportements de votre mère étaient normaux et que vous pouviez faire pareil?

Jamais! Au contraire, ça me faisait angoisser. Tu sais, la manifestation d’un trouble alimentaire cache souvent un problème sous-jacent. C’est parfois pour engourdir quelque chose ou remplir un vide, comme l’alcoolisme.

Les années lui ont-elles permis de trouver les ressources nécessaires?

Oui, et aujourd’hui elle va super bien. Il y a des périodes plus difficiles, mais elle a été chercher des ressources. Ma mère est une femme qui aime beaucoup la vie. Je pense que c’est ce qui l’a sauvée. Même dans les périodes les plus sombres, on réussit à voir la lumière. C’est à ça qu’on doit s’accrocher.

Votre mère a traversé plusieurs épreuves. De quoi êtes-vous le plus fier dans son parcours?

Ma mère s’est tellement battue. C’est une battante et je pense qu’elle ne sait pas à quel point elle l’est. Elle m’a d’ailleurs toujours encouragé dans tout. Elle me disait que si je voulais quelque chose, je n’avais qu’à aller le chercher. Elle m’a montré comment surmonter ma gêne et dépasser mes limites. Elle m’a montré ce qu’est la persévérance. C’est contradictoire, car c’est une battante, mais en même temps, elle est tellement fragile. Quand c’est le temps de se battre pour soi, c’est toujours plus difficile... Ma mère, c’est un bijou. Je l’aime plus que tout!

Elle doit être fière de vous voir vous impliquer dans une cause qui la touche personnellement!

De voir la cause avancer et que des gens pourront s’en sortir, ça l’aide beaucoup. Même si elle sait qu’elle ne sera jamais rétablie à 100 %, ça la rassure de savoir qu’il y a des gens qui pourront l’être. Plus on parlera des troubles alimentaires, plus on recueillera d’argent et plus on éduquera les gens, plus ça aidera la cause. On ne s’en rend pas compte, mais les troubles alimentaires débutent souvent à cause de trucs anodins qui fragilisent l’estime de soi. Par exemple, appeler sa fille «ma grosse toutoune» peut avoir des répercussions importantes sur son estime. Il faut aussi cesser d’encourager la perte de poids et réaliser que nous sommes tous différents. C’est un travail de longue haleine et ça vient avec l’éducation.

Saviez-vous que...

• On estime que 300 000 Québécois sont susceptibles de développer un trouble alimentaire.

• Plus de 65 000 Québécoises âgées de 12 à 30 ans souffrent d’anorexie ou de boulimie.

• 40 % des personnes souffrant d’hyperphagie sont des hommes.

• Les troubles de l’alimentation constituent la troisième maladie chronique la plus fréquente chez les adolescentes.

• 80 % des femmes suivent un régime avant l’âge de 18 ans alors qu’il s’agit d’un important déclencheur des troubles d’alimentation.

Si vous souffrez de troubles alimentaires ou connaissez quelqu’un qui en souffre, contactez la ligne d’écoute d’ANEB au 514 630-0907 ou au 1 800 630-0907, ou allez sur le site de l’organisme, anebquebec.com.

Félix-Antoine et Catherine Brunet vous invitent à participer à la soirée «Agir avec élégance». L’événement, qui clôturera la Semaine de sensibilisation aux troubles alimentaires du 1er au 7 février et soulignera les 30 ans d’ANEB, se tiendra le mercredi 8 février, au Métropolis de Montréal.

Pour acheter des billets: ticketmaster.ca. Pour découvrir les créations de Félix-Antoine Tremblay, allez à sa page Facebook Monsieur Phoenix ou sur son site monsieurphoenix.com.