Kim Kardashian prête pour un 3e bébé

Kim Kardashian est prête pour son troisième enfant, et verrait bien sa sœur Kourtney dans le rôle de la mère porteuse. D’après certaines sources, elle voit en ce nouveau potentiel bébé un moyen de sauver son mariage. La vedette de télé-réalité a fait naître des rumeurs de grossesse en sortant d’une clinique prénatale de Beverly Hills.

En octobre dernier, la jeune femme a vécu un événement traumatisant : elle a été victime d’un braquage dans son hôtel à Paris. Les voleurs armés sont partis avec plusieurs millions de bijoux. Peu après, son mari a été hospitalisé suite à des troubles psychiatriques, causés par le stress et le manque de sommeil. Le couple, qui a deux enfants, North et Saint, espère qu’un troisième rejeton lui permettra de se remettre sur les rails.

«Kim a très envie d’avoir un troisième bébé – elle sait que Kanye est bien décidé à en avoir un, et elle pense que ça pourrait aider à les rapprocher, assure une source proche de la vedette à Closer. Elle a cherché à savoir si elle pouvait avoir un troisième enfant par voie naturelle ou si elle devait se tourner vers une mère porteuse.»

Les médecins ont conseillé à la plantureuse brune de ne pas avoir d’autre enfant, car ses précédentes grossesses ont eu leur lot de complications en termes de santé. Sa sœur Kourtney aurait donc proposé ses services de mère porteuse. Mais malgré les risques, la vedette du petit écran semble bien décidée à voir si elle ne peut pas porter son bébé toute seule.

«Kim a été très triste récemment, et elle sait qu’il faudra du temps avant qu’elle puisse offrir un petit bébé à North et Saint», reprend la source. Dans son émission de télé-réalité, la jeune maman s’est déjà lamentée que son mari réclamait cet autre enfant. « Kanye en parle tous les jours, en ce moment. Je me demande pourquoi il me fait ça, ce serait très risqué pour moi de retomber enceinte », déplorait-elle dans son émission au printemps dernier. Mais après avoir été témoin du stress qui pèse sur ses épaules, le rappeur aurait relâché la pression.

«Kanye a essayé de rassurer Kim sur le fait qu’il n’y avait pas de pression question famille – il déteste la voir paniquer», affirme ce proche au magazine.

Kim Kardashian est récemment sortie de la cure d’anonymat qu’elle s’était infligé après sa mésaventure parisienne d’octobre. Elle est allée donner un cours de maquillage à Dubaï, puis elle est apparue quelques jours plus tard sur le tournage d’Ocean’s Eight, avec ses demi-sœurs Kendall et Kylie Jenner.