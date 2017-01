L'assermentation de Trump fait le tour du monde

Tous les médias de la planète ont réservé leur page frontispice à Donald Trump, le 45e président américain assermenté devant des milliers de citoyens et de dignitaires au Capitole à Washington vendredi

«Trump à la Maison-Blanche: L'homme le plus puissant du monde», titrait le Journal de Montréal dans son édition de ce matin.

«Et s'il faisait le job», se questionne le journal français Le Figaro.



� New York Times

� The Washington Post

� Le Figaro Magazine

� Der Spiegel

� Abendzeitung Muenchen

� Der Tagesspiegel

� Hamburger Morgenpost

� HNA Frankenberger Allgemeine

� Gulf News

� Khaleej Times

� Al-Sharq News

� Liberation



� The Times

� The Independent

































Les lecteurs du New York Times et du Washington Post ont eu droit à des cahiers spéciaux sur le nouveau président qui a déjoué tous les pronostics lors de la campagne présidentielle et celle de l'investiture républicaine.

«Le carnage américain s'arrête», titrent les quotidiens de la Grosse Pomme et de la capitale fédérale, reprenant une citation marquante du discours de Trump.

En Europe, c'est le discours protectionniste du républicain qui a retenu l'attention. «L'Amérique en premier», affiche The Guardian. The Independent y allait avec un titre plus mordant : «So help us God». (Aidez-nous mon Dieu).