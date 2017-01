Le Dr Julien amasse 1,7 million $ pour sa guignolée

La collecte de dons de la 14e guignolée du Dr Julien a permis de récolter 1,7 million $, a fait savoir l’entreprise sociale samedi.

Il s’agit d’un montant légèrement supérieur à la somme de 1 643 000 $ récoltée en 2015 pour financer les activités des centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC).

Les dons doivent permettre d'offrir des services aux enfants et aux familles issus des milieux vulnérables des trois centres de la Fondation du Dr Julien (CPSC Hochelaga-Maisonneuve, CPSC Côte-des-Neiges et Garage à musique).

«Savoir que 80 % des dons amassés lors de la guignolée proviennent de particuliers me réjouit et prouve que la population continue de soutenir largement notre mission année après année», a déclaré dans un communiqué le Dr Gilles Julien, fondateur et président de la Fondation du Dr Julien.

Les dons servent à apporter une aide médicale aux enfants ainsi qu’un suivi judiciaire, psychosocial ou orthophonique adapté aux besoins de chaque individu. La Fondation du Dr Julien vise également à assurer une éducation adaptée et des activités sportives et culturelles aux enfants.

«Cet appui sera essentiel afin de déployer nos services à tous les enfants en état de grande vulnérabilité que nous souhaitons soigner. Nous tenons également à remercier la population pour la récolte record de plus de 1500 cadeaux neufs que nous avons reçus et distribués», a-t-il ajouté.