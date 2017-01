«Le fondateur», l'histoire de l’homme qui a inventé McDonald’s

Non, la chaîne de restauration rapide n’est pas, au départ, une corporation anonyme. Eh oui, il y eut bel et bien des frères McDonald! Voici donc, au grand écran, la fascinante histoire des restaurants désormais baptisés McDo par ses millions de clients quotidiens.

Il est spontanément admis que Ray Kroc (Michael Keaton) est le fondateur de McDo, réécriture historique à laquelle l’homme a amplement contribué. Mais il n’en est rien et, avec «Le fondateur», le cinéaste John Lee Hancock (le réalisateur de «Sauvons M. Banks») a voulu aller au-delà du mythe.

Il était une fois Ray Kroc

En 1954, les États-Unis sont en plein boom économique et les habitudes de consommation se modifient. Ray Kroc est un vendeur ambulant de machines industrielles à fabriquer des «milk-shakes» et il peine à faire ses chiffres. Lorsqu’un petit restaurant familial de San Bernardino, en Californie, lui en commande 6, il ne comprend donc pas et décide d’aller voir, sur place, ce qui se passe.

Il rencontre les frères Mac (John Carroll Lynch) et Dick (Nick Offerman) McDonald, qui ont développé une méthode pour servir des hamburgers, des frites et des boissons gazeuses à leurs clients à une rapidité incroyable. Kroc voit immédiatement le potentiel de développer des franchises et, de fil en aiguille, construit un empire qui, aujourd’hui, nourrit quotidiennement 1% de la population mondiale!

«Je ne savais pratiquement rien des débuts de McDonald’s. Quand j’ai lu le scénario [de Robert Siegel], j’ai été étonné de découvrir la véritable histoire. De plus, j’ai adoré le fait, qu’en commençant ma lecture, je voulais que Kroc connaisse le succès et que, vers la fin, j’étais très ambivalent par rapport à sa manière de se conduire en affaires», a expliqué le réalisateur lors de la présentation du film aux médias qui s’est déroulée la semaine dernière à New York.

«C’est fascinant! Je n’avais jamais lu un scénario comme celui-ci auparavant, un scénario pendant la lecture duquel on se demande si le personnage principal est un héros ou un méchant, un gentil ou un mauvais homme. Je crois que le film sert de test de Rorschach aux spectateurs.»

Michael Keaton – premier choix du cinéaste et des producteurs pour ce rôle - non plus, ne savait rien ou presque de l’homme qui s’est toujours défini comme le fondateur de McDo et il a plongé avec enthousiasme et fascination dans cette œuvre biographique.

Génie ou salaud?

«Il était dans la cinquantaine quand il a croisé la route des McDonald. Il avait eu une vie en dents de scie, faite de hauts et de bas. Il a commencé à travailler alors qu’il était adolescent, après avoir abandonné ses études, et il a connu des années de vaches maigres et des années de vaches grasses, comme tout le monde. C’était très clair pour lui, il voulait faire de l’argent. C’était vraiment quelqu’un de motivé», a raconté l’acteur nommé aux Oscars pour son rôle dans «Birdman ou (les vertus insoupçonnées de l'ignorance)».

«Ce film est illustrateur du concept de libre entreprise aux États-Unis, du capitalisme tel qu’il était pratiqué à cette époque.»

«Cette histoire est le tout premier exemple du visuel d’une marque. C’est Kroc qui a créé cette image que nous avons tous en tête aujourd’hui. Je crois d’ailleurs qu’il a immédiatement vu les arches et les couleurs et bien au-delà de cela puisqu’il a senti ce que McDonald’s pouvait être.»

«McDo fait partie de nos vies à tous, qu’on y ait déjà mangé ou non. C’est une entité présente dans la totalité de notre tissu social. Aujourd’hui, Starbucks, par exemple, s’est également hissé à la même place. McDo a aussi modifié la manière dont on vit, nous sommes désormais une société portable, jetable et rapide», a détaillé Michael Keaton.

John Lee Hancock a aussi souligné l’influence de Ray Kroc, et voit, dans son opposition aux frères McDonald, l’évolution du capitalisme tel qu’il est aujourd’hui.

«Ce qui m’a fasciné dans «Le fondateur» est de réaliser à quel point le commerce et le capitalisme avaient changé. À l’époque, le modèle des McDonald dominait, c'est-à-dire qu’on avait une excellente idée, on travaillait d’arrache-pied, on faisait tout soi-même et on était fier de ce qu’on faisait. L’autre côté de la médaille du capitalisme, qu’on montre un peu dans le film, n’est pas tellement d’avoir une bonne idée ou de travailler, mais surtout de rencontrer le bon investisseur et le bon banquier.»

Dans les archives de la famille McDonald

C’est le producteur Don Handfield qui, en 2004, a commencé à s’intéresser à l’histoire de Ray Kroc et à la création des restaurants McDonald’s puis de l’empire de restauration rapide.

Il a donc lu quantité d’articles de journaux, d’interviews de Kroc, son autobiographie, etc. jusqu’au moment, où, en 2009, il a finalement rencontré Jason French, le petit-fils de Dick McDonald dont la réaction a été enthousiaste, la famille McDonald ne comprenant pas pourquoi, depuis 50 ans, personne ne s’était intéressé à leur histoire.

Les McDonald ont donc partagé des documents d’archives avec le producteur et lui ont ouvert leurs coffres. Il a ainsi eu accès à des dessins de logos et de restaurants, à des lettres entre les deux frères, à la correspondance entre eux et Kroc, ainsi qu’à des enregistrements audio de certaines de leurs conversations.

«Le fondateur» est à l’affiche depuis le 20 janvier.