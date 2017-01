«Le fondateur»: L’histoire fascinante de McDo

Nous savons tous vaguement que le géant de la restauration rapide a été fondé par Ray Kroc. Ce qu’on sait moins, par contre, c’est que Mc Donald’s - littéralement «Chez Mc Donald», est bien l’idée de deux hommes dont c’était le patronyme.

C’est presque par hasard que Ray Kroc (un Michael Keaton parfait) croise la route de Mac (John Carroll Lynch) et Dick (Nick Offerman) McDonald, propriétaires d’un petit restaurant de hamburgers à San Bernardino, en Californie. En effet, Kroc est vendeur itinérant de machines industrielles à fabriquer les «milk-shakes» et les deux hommes lui en ont commandé six (puis huit) d’un coup, un record. Il décide donc d’aller les voir pour s’assurer qu’ils ne se sont pas trompés.

En arrivant sur les lieux, il constate à quel point les deux frères sont à la tête d’une machine bien huilée, qui permet au client d’obtenir un hamburger, des frites et une boisson en moins d’une minute, un exploit en cette époque d’avant la restauration rapide. Ébloui par le concept, Kroc demande aux McDonald de développer un réseau de franchisés, et c’est rapidement le succès.

Autant Kroc voit grand, autant les McDonald sont soucieux de la qualité de leur produit et frileux à l’idée du moindre changement. Kroc, sur les conseils d’un comptable (B.J. Novak), fait main basse sur le nom «McDonald’s» et se bâtit un empire, presque sur le dos des deux frères.

C’est le «presque» qui importe ici. Car qui est réellement le fondateur de McDo? Kroc ou les frères McDonald ou bien le trio? Michael Keaton - habilement dirigé par John Lee Hancock («Sauvons M. Banks») - joue sur cette zone d’ombre. Car Kroc n’est ni méchant ni bon, il est visionnaire. Le spectateur commence donc par éprouver une indéniable sympathie pour ce quinquagénaire qui désespère de réussir dans la vie, prend fait et cause pour lui lorsque les McDonald ne veulent rien comprendre de sa vision, mais ne tarde pas à lui trouver des airs de requin lorsqu’il commence à développer la compagnie devenue multinationale depuis.

Avec le même entrain que dans «Sauvons M. Banks», John Lee Hancock (le scénario est de Robert Siegel, auteur du long métrage «Le lutteur») prend un malin plaisir à nous surprendre, à nous captiver, à nous faire nous identifier à Kroc pour ensuite nous en détacher. Réalisé sans l’aval de la compagnie, «Le fondateur» parvient - et c’est un tour de force - à nous faire voir McDo comme une entreprise familiale, à nous montrer tout l’amour et la détermination à l’origine de la création de ce géant du «fast food».

Et, en cette année du cinquantième anniversaire du Big Mac, c’est donc un bien beau cadeau qui tombe à point nommé.

Note: 4 sur 5