Les nouvelles reines du «lifestyle»

Entre deux projets professionnels ou par passion, plusieurs personnalités se lancent dans l’aventure des blogues à saveur «lifestyle» où beauté, mode, déco, bouffe gourmande et autres petits plaisirs de la vie sont à l’honneur. On vous présente nos trois chouchous du moment!

Reese Witherspoon

Fière de ses racines — elle vient du sud des États-Unis —, Reese Witherspoon est à la tête d’une marque chaleureuse et colorée, à son image. Elle signe un texte de sa main plusieurs fois par semaine, partage des vidéos et propose un shopping diversifié (la livraison est offerte au Canada!). draperjames.com

Angela Price

Épuré, sobre et très classe, le blogue d’Angela Price, la conjointe du hockeyeur Carey Price, se consacre au bien-être. La jeune femme partage ses trucs gourmands, ses idées mode et ses produits beauté chouchous. On aime particulièrement qu’elle nous parle de son quotidien et de ses petits moments de bonheur avec sa fille, Liv. En prime, on a parfois des nouvelles (et des photos!) de notre Canadien préféré! byangelaprice.com

Mitsou

On aime sa devise: «Partager pour enrichir l’existence». Sur ce blogue, qui est plus qu’un simple guide mode-beauté, on parle de bien-être, on rencontre des femmes inspirantes, on se ressource et on réfléchit! (Mais on aime quand même que Mitsou partage avec nous son dernier truc culinaire ou sa plus récente découverte beauté!) mitsou.com