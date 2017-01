Manifestations en Europe contre l’accord commercial avec le Canada

Plusieurs rassemblements ont eu lieu en Europe samedi contre l’accord de commerce entre l’Union européenne et le Canada qui doit être voté au Parlement européen le mois prochain.

En France, selon les organisateurs 63 manifestations ont été tenues à travers le pays. Ailleurs en Europe, plus d’une centaine de rassemblements étaient prévus.

«Refusant de voir la démocratie sacrifiée sur l’autel du libre-échange, les citoyen.ne.s ont fait part de leur inquiétude de voir un accord qui menace les services publics, l’emploi, l’agriculture paysanne, l’alimentation, la santé et le climat pour le seul profit des multinationales», peut-on lire sur le site du collectif Stop TAFTA (pour Transatlantic Free Trade Area, le projet de traité entre l’Europe et les États-Unis), qui s’oppose également à l’AECG (Accord économique et commercial global) signé l’automne dernier par le Canada et l’Union européenne.

Les manifestants voulaient notamment attirer l’attention des eurodéputés samedi sur «le choix crucial» qu’ils devront bientôt faire.

L’accord commercial canado-européen doit être soumis à l’approbation de la commission du commerce international du Parlement européen ce mardi 24 janvier. Le vote au Parlement européen en séance plénière est prévu en février.