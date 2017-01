Partie de bowling à la Maison-Blanche

Au lendemain de la prestation de serment du nouveau président Donald Trump, son fils Donald Trump Jr a diffusé une vidéo de sa famille jouant au bowling à la Maison-Blanche sur son compte Facebook. À l’extérieur, des centaines de milliers de manifestants ont participé aux «Marches de femmes» dans plusieurs grandes villes américaines.

Dans la courte vidéo, sa femme Vanessa et leur fille Kai Madison s’amusent sur l’allée de quilles présidentielle.

Les images ont été partagées plus de 1500 fois et ont suscité plus de 1000 commentaires sept heures après leur publication. La vidéo a également été visionnée à plus de 100 000 reprises sur le compte Instagram de Donald Trump Jr.

Samedi, l’une des plus grandes manifestations avait lieu dans la capitale américaine. Environ 275 000 voyageurs ont pris le métro en fin de matinée, soit 50% de plus que pour l'investiture de M. Trump la veille à la même heure, selon l'autorité de transport WMATA.

À travers le pays, le nombre de manifestants a été évalué à un total de 2,5 millions.