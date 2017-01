Périple militaire dans Charlevoix

Près d’une centaine de militaires du Canada et de la France ont établi leur campement à Saint-Siméon pour la rafale blanche. Cet exercice de dix jours a pour but de peaufiner les techniques liées à la guerre hivernale.

L'équipe est partie de la base militaire de Valcartier en motoneige et ce périple se conclut dans Charlevoix.

«On fait des exercices comme ça pour nous aider à préparer les logistiques, les motoneiges, etc, a expliqué un soldat canadien. On fait un peu d'entraînement, mais cette fois-ci, c'était un peu plus différent. On a la chance de travailler avec nos confrères français.»

Il n'y a pas de pratique de tir ni de combat pour les militaires. Le but est d'acquérir des connaissances de base en situation de guerre hivernale.

La tyrolienne, la conduite de motoneige et le camping font partie des activités au programme. Les soldats apprendront notamment à dormir dans une tente à -40 degrés.

«Quand on est bien installé, avec les tentes qu'on a, les poêles qu'on a, tout va bien. On a quand même un bon équipement», a dit l’un des militaires canadiens.

«Je n'ai jamais fait de la motoneige avant d'arriver ici, a souligné l'un de ses confrères français. C'est peut-être quelque chose que je ne ferais jamais en France. Mais pour moi, c'est un plus.

«La différence de température est quand même présente. Chez nous, on est certainement, durant cette saison, à 0 degré ou -5.»

Cet exercice leur permet d'être préparés à un événement majeur au Québec.

«C'est nous, au cas où le gouvernement du Québec a un besoin, comme lors d’une inondation ou quoi que ce soit, qui allons être déployés. Alors, on est toujours prêt.»

L'année dernière, c'est la troupe canadienne qui s'était rendue en France pour parfaire ses connaissances en montagne.