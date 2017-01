Sophie Bourgeois: Prête pour un nouveau départ

Pour notre plus grand plaisir, Sophie Bourgeois campe l’un des nombreux personnages de la série «L’Échappée». La comédienne vient parallèlement de terminer une tâche colossale, la construction de son nid douillet. Une grande réalisation qui a accompagné un processus de remise sur pied personnelle.

Sophie, comment percevez-vous votre personnage assez particulier de Martine dans «L’Échappée»?

D’abord, elle est riche. Je pense que c’est la première fois que je joue une riche (rires). Lorsqu’il est question pour elle de réussir en affaires, on dirait qu’elle n’a pas de coeur.

Par contre, elle en a un immense pour sa fille. Martine est une mère lionne. Au départ, le costumier et moi, nous essayions de la cerner côté vestimentaire, et elle me faisait penser un peu à Jackie Kennedy. Son look a quelque chose de très Nouvelle-Angleterre. J’ai souvent interprété des «bums», alors c’est un bonheur.

Si Martine Lyndsay semble bien maîtriser les affaires, c’est moins le cas en ce qui concerne sa vie privée. Est-ce une bonne perception de votre personnage?

Elle essuie un échec avec sa fille, Claudie, mais je ne crois pas qu’elle l’assume. Martine est dans le paraître, tout va bien. Puis sa relation avec David est très complexe. J’aime d’ailleurs d’un amour profond celui qui l’interprète, Patrick Hivon. C’est pour moi une belle rencontre d’acteurs, ce qui ne m’était pas arrivé depuis longtemps. Ça coule entre nous, nous travaillons un peu de la même façon.

Comment expliquez-vous votre complicité?

Je ne sais pas si cela s’explique. Je pense seulement que, de nature, nous sommes très à l’état brut. Lorsque nous travaillons, il faut que ça passe par le corps, et non par la tête. Nous nous aimons comme un frère et une soeur et nous nous rejoignons au niveau de notre jeu.

Si l’on jette un coup d’oeil à d’autres aspects de votre vie, vous avez entre autres déclaré être une adepte de la course à pied. Est-ce nouveau?

Oui et non. Tout juste avant de jouer dans «C.A.» et après la fin de mes enregistrements

pour «Cornemuse», je m’étais mise à l’entraînement dans un gym. J’étais face à un vide professionnel. Par la suite, j’ai eu mes enfants. Puis, j’ai réalisé que les gyms, ce n’était pas pour moi. Lorsque je me suis de nouveau installée dans les Laurentides, il y a près de cinq ans, j’ai redécouvert les activités de plein air, la raquette, le ski de fond, etc. Puis est survenue ma séparation. Alors je me suis mise à courir, un peu pour évacuer. Pour moi, enjamber des racines, contourner un ruisseau ou un tronc d’arbre, c’est un grand moment de bonheur.

Courez-vous encore régulièrement?

Oui, mais moins souvent que je ne le voudrais. Parce que, entre temps, je me suis acheté un terrain et une tronçonneuse afin de me construire une maison.

Avec de l’aide, tout de même, non?

Oui, pour l’excavation, le puits, etc. J’ai engagé un entrepreneur qui me donnait un coup de main, puis j’ai aussi acheté deux modules Bonneville. Mais j’ai travaillé beaucoup et fort. Ce qui fait que j’ai couru moins souvent que je ne l’aurais voulu. Mais maintenant, j’ai terminé les travaux pour ma maison. Avec le recul, je pense que je peux affirmer qu’en bâtissant ma maison, je me suis rebâtie du même coup.

À quand votre séparation remonte-t-elle?

À trois ans. Ma relation a duré neuf ans. (Sophie formait un couple avec le comédien Frédéric Pierre, également père de ses enfants. Aujourd’hui, Charlie a huit ans et Tomi, quatre.)

Avez-vous vécu votre séparation comme un échec et une surprise?

Moi, je voulais réussir ma famille, mourir avec le père de mes enfants. Alors, oui, c’est un échec. Ce qui a été le plus difficile à vivre pour moi, c’est que cela est arrivé alors que j’avais un petit âgé d’un an. Mais attention, je respecte les choix de tous et chacun et je ne condamne personne.

L’an dernier, vous avez dit qu’il était temps que vous appreniez à vous aimer. Cela a-t-il fait partie de votre reconstruction?

Il a fallu que j’apprenne à m’aimer davantage que les autres. Parce que je m’aimais déjà, mais j’aimais les autres plus que moi. Aujourd’hui, j’ai quand même encore tendance à faire passer les autres avant moi.

Avez-vous suivi une thérapie pour faire face à cet échec?

J’ai toujours fait des thérapies. À 20 ans, sans que je ne le sois déjà, je voulais être une meilleure mère que celle que je pensais pouvoir être à ce moment-là. Je suis allée guérir certaines choses, avant d’avoir des enfants. Alors, oui, à la suite de la séparation, je suis retournée en thérapie. Même si cet événement-là a été douloureux, mon réflexe a été d’en faire quelque chose de constructif. Tant qu’à avoir mal, aussi bien que cela serve à quelque chose.

Que vous a-t-il apporté de constructif?

(Silence) Je vois certains changements, mais je suis encore fragile. Par exemple, le pattern d’hommes vers qui j’étais attirée, il est maintenant brisé. J’ai le pied dans une nouvelle vie, mais il est encore accompagné d’une fragilité. Alors, je viens de traverser une période de reconstruction de mon nid. Je suis allée dans mon bois, j’y ai pleuré ce que j’avais à pleurer. J’ai construit ce que j’avais à construire. Maintenant, je pense que je serais prête pour une nouvelle relation.

L’échappée, les mardis, à 20 h, à TVA