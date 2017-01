Des policiers attaquent un des leurs au Taser

Des policiers de Bristol au Royaume-Uni font l’objet d’une enquête après avoir été filmé en train de «taser» un homme qui travaille avec eux.

Judah Adunbi, qui travaille dans une association qui facilite les relations entre la police et la population noire de la ville, a été atteint au visage par le Taser lors d’une altercation survenue samedi après-midi.

Les agents l’auraient pris pour un criminel recherché selon les premiers éléments de l’enquête.

Il aurait été abordé par les policiers alors qu’il était en train de promener son chien près de son domicile.

Sur les images filmées par un passant, on peut entendre l’homme dire qu’il n’a rien fait de mal et qu’il n’est pas l’homme que la police recherche.

Alors qu’il essaie de rentrer chez lui, M. Adunbi est empêché de refermer son portail et doit se défendre contre l’attaque des agents qui vont finir par l’immobiliser avec un Taser.

«J’ai entendu un bruit et senti quelque chose me toucher au menton. Je me suis effondré par terre, j’étais paralysé. Je ne pouvais ni parler ni marcher (...) Si la policière avait essayé de m’atteindre une nouvelle fois, elle aurait pu me tuer», a-t-il expliqué au quotidien The Guardian.

Il a ajouté qu’il avait été humilié par cet incident et la façon de travailler des policiers.

Le chef de police a expliqué que cet incident est pris au sérieux par les autorités et qu’il comprend que la population soit inquiète.