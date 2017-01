Le nombre de recharges sur le Circuit électrique en forte hausse

Le nombre de recharges effectuées aux bornes du Circuit électrique, le plus important réseau public de recharge de véhicules électriques au Québec, a plus de que doublé entre 2015 et 2016.

Selon les chiffres publiés par le réseau, dimanche, le nombre de recharges s'est élevé à 114 261 l’an dernier, comparativement à 46 465 en 2015. L’augmentation est de 146%.

Le Circuit électrique considère que «ces données vont de pair avec l'augmentation de 38% du nombre de bornes du Circuit électrique (794 en décembre 2016 contre 576 en décembre 2015) et de quelque 60% du nombre de véhicules rechargeables immatriculés au Québec (environ 13 200 en décembre 2016 contre 8 322 en décembre 2015)».

Chez Hydro-Québec, qui est partenaire du Circuit électrique, France Lampron, la directrice responsable du segment Électrification des transports, a souligné que «cette augmentation est attribuable en grande partie à la recharge rapide, un atout indéniable pour les électromobilistes».

«En 2016, le nombre de bornes rapides est passé de 29 à 66 sur notre réseau, a-t-elle précisé, ajoutant que «ces bornes sont extrêmement sollicitées par les utilisateurs du Circuit qui, à l'image des propriétaires québécois de véhicules rechargeables, sont de plus en plus nombreux».

Mme Lampron a ajouté qu’il est envisagé d’offrir 2500 bornes de recharge d’ici la fin de 2020.

Le Circuit électrique compte actuellement près de 800 bornes en service, dont 66 bornes rapides, réparties à travers le Québec. Plus de 4500 membres se sont ajoutés au réseau l’an dernier, pour un total, actuellement, de 11 500.

Le Circuit électrique a en outre indiqué dimanche qu’en 2016, une quarantaine de nouveaux partenaires se sont joints à lui.

«Le réseau peut maintenant compter sur 181 entreprises, institutions et municipalités visionnaires dont la participation se traduit par l'achat et l'installation de bornes. En payant pour les bornes et en assumant les coûts liés à leur installation, les partenaires du Circuit électrique soutiennent avec force l'électrification des transports au Québec.»