L’enfant enfermé depuis 1 an souffrirait d’autisme

L’avocat de la mère qui aurait laissé son garçon enfermé dans une salle de bain pendant plus d’une année a tenté d’expliquer l’inexplicable, dans une entrevue accordée au Salt Lake Tribune.

En plus d’être embarré dans la salle de bain, le garçon de seulement 12 ans aurait subi de graves sévices infligés par sa propre mère, Brandy K. Jaynes. Lorsqu’il a été retrouvé par son père, le garçon ne pesait que 30 livres et souffrait de malnutrition extrême. Il était si maigre et affaibli qu’il était incapable de se tenir debout

La femme de Toquerville, en Utah, fait face à des accusations de «grave abus d’enfant». Elle aurait confié à son avocat qu’elle était littéralement prise au dépourvu par son garçon aux besoins très particulier.

C’est le père du garçon qui l’a découvert gisant sur le plancher de la petite pièce barrée à double tour, le 8 janvier. Il ne vit pas avec l’accusée.

La mère de 36 ans s’occupait également de ses deux autres enfants, et ceux-ci n’auraient pas été victimes d’abus.

L’avocat de Brandy K. Jaynes, a toutefois expliqué que le garçon a des besoins très particuliers, et qu’il n’a jamais été diagnostiqué.

Selon Me Edward Flint, le comportement du garçon lui rappelle étrangement celui de son propre fils, qui est autiste.

«Elle n’est pas une mauvaise personne, dit-il en parlant de l’accusée. Elle n’a jamais voulu tuer son fils. Elle était tout simplement à bout de ressources.»

Selon les dires de l’avocat, l’enfant n’a pas fréquenté l’école depuis au moins trois ans. Les autorités scolaires ont évalué le garçon quant à savoir s’il était autiste, mais les résultats n’ont jamais abouti.

«Pour une raison inconnue, elle n’a jamais cherché à obtenir de l’aide», ajoute Me Flint. L’avocat indique également que le père du petit était au courant des conditions dans lesquelles l’enfant vivait.

Aucune accusation n’a toutefois été déposée à son endroit pour le moment et l’enquête est toujours en cours.

Conditions inhumaines

Les policiers ont mené une perquisition dans la résidence la mère, Brandy K. Jaynes. Ils ont découvert que la petite salle de bain était munie de deux serrures, permettant de barrer la porte de l’extérieur.

Les détectives ont constaté que les conditions de vie à l’intérieur de cette pièce étaient déplorables.

Ils y ont trouvé une petite couverture, des selles un peu partout dans la pièce, des conserves de fèves vides, ainsi qu’une caméra de surveillance.

Toutes les lumières étaient éteintes, et les interrupteurs couverts de ruban adhésif de type «duct tape».

L’un des enfants a indiqué aux autorités que la dernière conversation qu’il avait eue avec son frère datait d’il y a environ six mois, au travers de la porte.

La femme doit revenir en cour demain (lundi). Sa caution a été fixée à 20 000$.

Elle risque 15 ans de prison.

Bonne nouvelle

Peu de temps après la diffusion de cet horrible cas de cruauté, des gens de partout au monde ont envoyé au garçon des cadeaux et des lettres d’encouragement.

Les cadeaux viennent de partout aux États-Unis, et même d’ailleurs dans le monde. Voyez ci-dessus le reportage de CNN à ce sujet.