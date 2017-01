L’urgence de l’hôpital de Sherbrooke déborde

Le centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) fait face à une situation sans précédent. L’urgence déborde à un point tel que des patients âgés ont dû être transférés de l’hôpital vers des CHSLD de l’Estrie où des lits ont été ajoutés.

Au CHSLD d’East-Angus, le salon des résidents a été transformé en chambre vendredi pour accueillir une dizaine de nouveaux patients.

Daniel Roy déplore cette situation et craint que le personnel ne suffise pas à la tâche pour aider sa mère qui y est hébergée. De plus, les nouveaux patients occupent un espace qui permettait aux résidents de recevoir famille et amis.

«Je n’aimerais pas ça finir comme ça, dit M. Roy. J'espère que je ne me rendrai pas jusque-là.»

Au total, 75 lits ont été ajoutés dans 12 CHSLD de l’Estrie depuis vendredi.

«Ma mère se sent comme abandonnée, affirme Daniel Roy. Même moi, quand je suis arrivé, elle a dit: "Va-t'en pas! Va-t'en pas!" Elle se sent vraiment insécure et trouve que les gens ne s'occupent plus d'elle.»

La porte-parole du CHUS a confirmé à TVA Nouvelles que les patients transférés en CHSLD ne retourneront pas dans les hôpitaux, malgré la surcapacité dans les CHSLD.

La direction de l'hôpital n’a pas été en mesure de confirmer que toutes les informations au dossier des patients ont bien été acheminées dans les CHSLD.