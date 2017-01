Trump change les rideaux du Bureau ovale

Le nouveau président Donald Trump a relooké le très important Bureau ovale de la Maison-Blanche, soit toute de suite après son assermentation, vendredi.

Les rideaux d’un rouge cramoisi, choisis par Barack Obama précédemment, ont été retirés et remplacés par des parures de fenêtres à la teinte dorée très brillante.

Le doré est certainement l’une des couleurs préférées du nouveau président américain. Le penthouse qu’il habitait dans la Trump Tower à New York est emballé dans la dorure et les ornementations baroques. La décoration y est extrêmement chargée et pompeuse.

En plus de modifier les parures de fenêtres, Donald Trump a réintégré le buste de Winston Churchill dans le bureau ovale. Il a placé le buste de Martin Luther King Jr, qui y avait été édifié par Obama, à un autre endroit dans la pièce.

Le Congrès américain offre un montant de 100 000$ à la famille du nouveau président pour changer la décoration, rapporte le Daily Mail.

Les quartiers résidentiels de la Maison-Blanche peuvent être modifiés à la guise de la famille présidentielle.

Habituellement, il est de la responsabilité de la première dame de s’occuper de la décoration. Celle-ci est aidée d’un designer d’intérieur, du conservateur et du huissier de la Maison-Blanche.

Melania a rencontré les responsables le 3 janvier dernier, mais elle restera à New York pour au moins six mois, le temps que son fils termine son année scolaire.

Certaines pièces des 132 pièces la Maison-Blanche telle que la Chambre de Lincoln, le salon Vert et la salle à manger d'État, ne peuvent être modifiées; la tradition doit demeurer.