Un week-end funeste sur les sentiers de motoneige

L’identité du motoneigiste qui a perdu la vie samedi soir à Dosquet est maintenant connue. Il s’agit de Marc Dumont, décédé à l’âge de 48 ans.

La Sûreté du Québec a confirmé dimanche que l’alcool et la vitesse étaient en cause dans cet incident.

La victime a subi de graves blessures lorsque son véhicule a dévié d’un sentier longeant la route 116 entre Dosquet et Saint-Agapit, avant de percuter un arbre.

Il s’agit d’un week-end difficile pour les motoneigistes québécois. Trois incidents distincts ont fait deux morts et un blessé, samedi.

Un homme de 61 ans a rendu l’âme à la suite d’une violente collision avec une voiture, dans le secteur de Beauport, à Québec.

Une troisième victime, âgée de 14 ans, repose pour sa part dans un état critique dans un centre hospitalier. L’adolescent a été blessé en percutant des rochers, alors qu’il circulait sur le lac Cloutier, à Sainte-Béatrix.

La prudence est de mise

Ce lourd bilan pour une seule fin de semaine attriste Patrick Lacroix, un motoneigiste rencontré à un relais de Sainte-Béatrix. Ce dernier parcourt les sentiers de motoneige depuis 20 ans.

«C’est jamais des belles nouvelles», dit-il, en reconnaissant qu’il s’agit d’une fin de semaine tragique pour la communauté des motoneigistes. «Étant donné le manque flagrant de neige dans d’autres régions, c’est sûr que les motoneigistes se ramassent plus à la même place, ce qui fait une circulation beaucoup plus dense.»

Le jeune impliqué dans l’accident de Sainte-Béatrix est âgé de 14 ans. Il était pour lui illégal de piloter une motoneige, puisque l’âge minimum pour piloter ce type de véhicule est 16 ans.

«Il va y avoir des questions sans réponses, croit M. Lacroix. L’inexpérience fait beaucoup. Les machines sont très puissantes.»

Dans l’accident mortel qui a eu lieu à Dosquet, l’alcool serait en cause, selon les premières constatations des policiers.

«L’alcool et les motoneiges n’ont jamais fait bon [mélange], dit le motoneigiste d’expérience. On perd les réflexes. On fait des choses qu’on ne ferait pas à jeun.»