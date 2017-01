Une caméra pour dénoncer Trump en continu

L'acteur américain, Shia LaBeouf, convie le public à un exercice de récitation d'une sorte de mantra à l'intention du nouveau président Donald Trump. Pendant quatre ans, des citoyens sont invités à répéter «il ne nous divisera pas» (He will not divise us) devant une caméra qui diffuse en direct sur internet.

Ce mouvement de protestation, diffusé en continu, a été lancé vendredi, jour officiel de la prise du pouvoir du président. Dimanche, on pouvait voir que des gens se présentaient toujours devant l’objectif de la caméra pour répéter la phrase de l'acteur.

Shia LaBeouf a demandé à ceux qui le souhaitent de se joindre à cette initiative autant de fois qu’ils le désirent. L’acteur espère que des gens se présenteront 24 heures par jour, jusqu’à la fin du mandat du 45e président des États-Unis.